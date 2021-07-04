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4 июля 2021 11:26

Картинки дня: 4 июля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре. Власти страны обратились к международному сообществу за помощью

Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре. Власти страны обратились к международному сообществу за помощью

Английские болельщики празднуют выход сборной в полуфинал Евро-2020

Английские болельщики празднуют выход сборной в полуфинал Евро-2020

Гроза бушевала минувшей ночью у берегов Греции

Гроза бушевала минувшей ночью у берегов Греции

Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров прошел в Вашингтоне в преддверии Дня независимости США

Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров прошел в Вашингтоне в преддверии Дня независимости США

В Бразилии после скандала с закупками вакцин по завышенной цене проходят масштабные протесты против президента Жаира Болсонару

В Бразилии после скандала с закупками вакцин по завышенной цене проходят масштабные протесты против президента Жаира Болсонару

Украина и США в рамках военно-морских учений "Sea Breeze 2021" отработали рейды у границ России

Украина и США в рамках военно-морских учений "Sea Breeze 2021" отработали рейды у границ России

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Оползень, сошедший в японском городе Атами, уничтожил согласно предварительным оценкам, примерно 80 домов

Оползень, сошедший в японском городе Атами, уничтожил согласно предварительным оценкам, примерно 80 домов

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2020, добившись победы над сборной Чехии. Встреча в Баку завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан

Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2020, добившись победы над сборной Чехии. Встреча в Баку завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан