Картинки дня: 4 июля 2021 года, воскресенье

Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре. Власти страны обратились к международному сообществу за помощью
Английские болельщики празднуют выход сборной в полуфинал Евро-2020
Гроза бушевала минувшей ночью у берегов Греции
Ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров прошел в Вашингтоне в преддверии Дня независимости США
В Бразилии после скандала с закупками вакцин по завышенной цене проходят масштабные протесты против президента Жаира Болсонару
Украина и США в рамках военно-морских учений "Sea Breeze 2021" отработали рейды у границ России
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
Оползень, сошедший в японском городе Атами, уничтожил согласно предварительным оценкам, примерно 80 домов
Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2020, добившись победы над сборной Чехии. Встреча в Баку завершилась со счетом 2:1 в пользу датчан