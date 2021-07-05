Картинки дня: 5 июля 2021 года, понедельник

В США устроили грандиозный фейерверк по случаю Дня независимости
В Нью-Йорке прошел чемпионат по поеданию хот-догов
Лесной пожар на юге Кипра стал самым крупным в его истории — огнем охвачена площадь более 50 квадратных километра. Четыре человека погибли
Более 100 человек числятся пропавшими без вести после мощного оползня, произошедшего 3 июля в японском городе Атами
На Филиппинах нашли всех людей из разбившегося военного самолета. Общее число погибших военнослужащих возросло до 47. В числе погибших также трое мирных жителей. 49 военных и четверо гражданских лиц получили ранения
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии
Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане
Продолжается подгтовка к открытию 74-го Каннского международного кинофестиваля во Франции
Во Флориде снесли оставшуюся часть обрушившегося многоэтажного здания из-за надвигающегося шторма