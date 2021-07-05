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5 июля 2021 12:28

Картинки дня: 5 июля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В США устроили грандиозный фейерверк по случаю Дня независимости

В США устроили грандиозный фейерверк по случаю Дня независимости

В Нью-Йорке прошел чемпионат по поеданию хот-догов

В Нью-Йорке прошел чемпионат по поеданию хот-догов

Лесной пожар на юге Кипра стал самым крупным в его истории — огнем охвачена площадь более 50 квадратных километра. Четыре человека погибли

Лесной пожар на юге Кипра стал самым крупным в его истории — огнем охвачена площадь более 50 квадратных километра. Четыре человека погибли

Более 100 человек числятся пропавшими без вести после мощного оползня, произошедшего 3 июля в японском городе Атами

Более 100 человек числятся пропавшими без вести после мощного оползня, произошедшего 3 июля в японском городе Атами

На Филиппинах нашли всех людей из разбившегося военного самолета. Общее число погибших военнослужащих возросло до 47. В числе погибших также трое мирных жителей. 49 военных и четверо гражданских лиц получили ранения

На Филиппинах нашли всех людей из разбившегося военного самолета. Общее число погибших военнослужащих возросло до 47. В числе погибших также трое мирных жителей. 49 военных и четверо гражданских лиц получили ранения

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии

Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Продолжается подгтовка к открытию 74-го Каннского международного кинофестиваля во Франции

Продолжается подгтовка к открытию 74-го Каннского международного кинофестиваля во Франции

Во Флориде снесли оставшуюся часть обрушившегося многоэтажного здания из-за надвигающегося шторма

Во Флориде снесли оставшуюся часть обрушившегося многоэтажного здания из-за надвигающегося шторма