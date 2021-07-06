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6 июля 2021 12:07

Картинки дня: 6 июля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Военный парад прошел в Каракасе по случаю 210-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы

Военный парад прошел в Каракасе по случаю 210-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом раунде россиянин обыграл американца Себастьяна Корду в пяти сетах

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом раунде россиянин обыграл американца Себастьяна Корду в пяти сетах

В День независимости США над Нью-Йорком вспыхнуло более 65 000 фейерверков, которые были запущены с пяти барж на реке Ист-Ривер

В День независимости США над Нью-Йорком вспыхнуло более 65 000 фейерверков, которые были запущены с пяти барж на реке Ист-Ривер

Активная фаза американо-украинских учений Sea Breeze началась сегодня в Чёрном море

Активная фаза американо-украинских учений Sea Breeze началась сегодня в Чёрном море

Мощный взрыв произошел на заводе по производству пенопласта в провинции Самутпракан в Таиланде

Мощный взрыв произошел на заводе по производству пенопласта в провинции Самутпракан в Таиланде

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет тюрьмы

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет тюрьмы

В Индонезии с рабочем визитом находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

В Индонезии с рабочем визитом находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Dior

На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Dior

Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло со 136 до 180

Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло со 136 до 180