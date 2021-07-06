Картинки дня: 6 июля 2021 года, вторник

Военный парад прошел в Каракасе по случаю 210-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы
Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом раунде россиянин обыграл американца Себастьяна Корду в пяти сетах
В День независимости США над Нью-Йорком вспыхнуло более 65 000 фейерверков, которые были запущены с пяти барж на реке Ист-Ривер
Активная фаза американо-украинских учений Sea Breeze началась сегодня в Чёрном море
Мощный взрыв произошел на заводе по производству пенопласта в провинции Самутпракан в Таиланде
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет тюрьмы
В Индонезии с рабочем визитом находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ Dior
Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло со 136 до 180