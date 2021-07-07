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7 июля 2021 13:07

Картинки дня: 7 июля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти

Дождливый Нью-Йорк

Дождливый Нью-Йорк

В Каннах открылся 74-й международный кинофестиваль

В Каннах открылся 74-й международный кинофестиваль

В Канаде зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Сотни пожарных пытаются потушить их на фоне того, как температура в стране поднимается до рекордных отметок

В Канаде зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Сотни пожарных пытаются потушить их на фоне того, как температура в стране поднимается до рекордных отметок

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36

В международных военных учениях Sea Breeze-2021 на Украине началась активная фаза на побережье Черного моря

В международных военных учениях Sea Breeze-2021 на Украине началась активная фаза на побережье Черного моря

Продавец в своей лавке в афганском Баграме предлагает на продажу, брошенное при уходе из страны американскими военными добро

Продавец в своей лавке в афганском Баграме предлагает на продажу, брошенное при уходе из страны американскими военными добро

Крупнейший прививочный пункт России открылся в Гостином дворе. Прививки смогут получать 50 человек одновременно, а в день до 6 тысяч

Крупнейший прививочный пункт России открылся в Гостином дворе. Прививки смогут получать 50 человек одновременно, а в день до 6 тысяч

На Камчатке продолжаются поиски рухнувшего Ан-26. К месту падения воздушного судна отправилась техника высокой проходимости

На Камчатке продолжаются поиски рухнувшего Ан-26. К месту падения воздушного судна отправилась техника высокой проходимости