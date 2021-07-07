Картинки дня: 7 июля 2021 года, среда

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии послематчевых пенальти
Дождливый Нью-Йорк
В Каннах открылся 74-й международный кинофестиваль
В Канаде зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Сотни пожарных пытаются потушить их на фоне того, как температура в стране поднимается до рекордных отметок
Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36
В международных военных учениях Sea Breeze-2021 на Украине началась активная фаза на побережье Черного моря
Продавец в своей лавке в афганском Баграме предлагает на продажу, брошенное при уходе из страны американскими военными добро
Крупнейший прививочный пункт России открылся в Гостином дворе. Прививки смогут получать 50 человек одновременно, а в день до 6 тысяч
На Камчатке продолжаются поиски рухнувшего Ан-26. К месту падения воздушного судна отправилась техника высокой проходимости