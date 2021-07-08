Картинки дня: 8 июля 2021 года, четверг

Лена Ленина блистала на премьере фильма Франсуа Озона "Всё прошло хорошо" в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля
Болельщики сборной Англии празднуют выход команды в финал Евро-2020
«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» в пяти матчах и завоевала третий в истории Кубок Стэнли. Флоридцы повторили рекорд XXI века по числу трофеев, сравнявшись с «Чикаго» и «Питтсбургом»
На итальянском острове Сицилия вновь разбушевался крупнейший в Европе вулкан Этна
Контейнеровоз Ever Given, блокировавший в марте Суэцкий канал, покидает Египет после снятия ареста
В Индонезии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 2,2 миллиона с начала пандемии
На месте обрушения жилого дома в Майами, штате Флорида, найдено еще восемь тел. Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы
За последние сутки литовские пограничники задержали 72 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Белоруссии с Литвой
Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Москве обсудили вопросы укрепления безопасности в регионе и перспективы дальнейшего углубления двусторонних отношений