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8 июля 2021 12:09

Картинки дня: 8 июля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Лена Ленина блистала на премьере фильма Франсуа Озона "Всё прошло хорошо" в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля

Лена Ленина блистала на премьере фильма Франсуа Озона "Всё прошло хорошо" в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля

Болельщики сборной Англии празднуют выход команды в финал Евро-2020

Болельщики сборной Англии празднуют выход команды в финал Евро-2020

«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» в пяти матчах и завоевала третий в истории Кубок Стэнли. Флоридцы повторили рекорд XXI века по числу трофеев, сравнявшись с «Чикаго» и «Питтсбургом»

«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» в пяти матчах и завоевала третий в истории Кубок Стэнли. Флоридцы повторили рекорд XXI века по числу трофеев, сравнявшись с «Чикаго» и «Питтсбургом»

На итальянском острове Сицилия вновь разбушевался крупнейший в Европе вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия вновь разбушевался крупнейший в Европе вулкан Этна

Контейнеровоз Ever Given, блокировавший в марте Суэцкий канал, покидает Египет после снятия ареста

Контейнеровоз Ever Given, блокировавший в марте Суэцкий канал, покидает Египет после снятия ареста

В Индонезии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 2,2 миллиона с начала пандемии

В Индонезии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 2,2 миллиона с начала пандемии

На месте обрушения жилого дома в Майами, штате Флорида, найдено еще восемь тел. Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы

На месте обрушения жилого дома в Майами, штате Флорида, найдено еще восемь тел. Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы

За последние сутки литовские пограничники задержали 72 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Белоруссии с Литвой

За последние сутки литовские пограничники задержали 72 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Белоруссии с Литвой

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Москве обсудили вопросы укрепления безопасности в регионе и перспективы дальнейшего углубления двусторонних отношений

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Москве обсудили вопросы укрепления безопасности в регионе и перспективы дальнейшего углубления двусторонних отношений