Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
9 июля 2021 11:39

Картинки дня: 9 июля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
На 74-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "После Янга"

На 74-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "После Янга"

Королева Великобритании Елизавета II посетила площадку самого длинного и самого известного британского сериала «Улица Коронации»

Королева Великобритании Елизавета II посетила площадку самого длинного и самого известного британского сериала «Улица Коронации»

Филиппинское грузовое судно Palawan Pearl и земснаряд под флагом Кипра столкнулись в заливе Манилы

Филиппинское грузовое судно Palawan Pearl и земснаряд под флагом Кипра столкнулись в заливе Манилы

Главный символ Олимпиады доставили в Токио. Олимпийский огонь прошел эстафету в 46 префектурах Японии. Сегодня он достиг своей конечной точки назначения

Главный символ Олимпиады доставили в Токио. Олимпийский огонь прошел эстафету в 46 префектурах Японии. Сегодня он достиг своей конечной точки назначения

В Москве на стадионе «Лужники» открыли один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса. Новый прививочный пункт рассчитан на мигрантов, но вакцинироваться там может любой желающий

В Москве на стадионе «Лужники» открыли один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса. Новый прививочный пункт рассчитан на мигрантов, но вакцинироваться там может любой желающий

По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш

По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш

Шесть человек в Порт-о-Пренсе арестованы по обвинению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, четверо подозреваемых погибли

Шесть человек в Порт-о-Пренсе арестованы по обвинению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, четверо подозреваемых погибли

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах

Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах

Армия Израиля атаковала и взорвала дом палестинца, который в мае напал на израильского подростка и убил его во время перестрелки

Армия Израиля атаковала и взорвала дом палестинца, который в мае напал на израильского подростка и убил его во время перестрелки