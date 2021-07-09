Картинки дня: 9 июля 2021 года, пятница

На 74-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "После Янга"
Королева Великобритании Елизавета II посетила площадку самого длинного и самого известного британского сериала «Улица Коронации»
Филиппинское грузовое судно Palawan Pearl и земснаряд под флагом Кипра столкнулись в заливе Манилы
Главный символ Олимпиады доставили в Токио. Олимпийский огонь прошел эстафету в 46 префектурах Японии. Сегодня он достиг своей конечной точки назначения
В Москве на стадионе «Лужники» открыли один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса. Новый прививочный пункт рассчитан на мигрантов, но вакцинироваться там может любой желающий
По меньшей мере три человека погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на фабрике в Бангладеш
Шесть человек в Порт-о-Пренсе арестованы по обвинению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, четверо подозреваемых погибли
Сильные дожди в американском городе Нью-Йорке привели к наводнениям, несколько станций метро затоплены, затруднено движение на дорогах
Армия Израиля атаковала и взорвала дом палестинца, который в мае напал на израильского подростка и убил его во время перестрелки