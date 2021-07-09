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10 июля 2021 16:12

Картинки дня: 10 июля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Семья сурикатов-«провидцев» из Лондонского зоопарка предсказала победу Англии над Италией в финале Евро-2020

Семья сурикатов-«провидцев» из Лондонского зоопарка предсказала победу Англии над Италией в финале Евро-2020

Конор МакГрегор на церемонии взвешивания перед боем с Дастином Порье в рамках UFC264

Конор МакГрегор на церемонии взвешивания перед боем с Дастином Порье в рамках UFC264

Сгоревший железнодорожный мост в канадском Литтоне, разрушенном лесным пожаром

Сгоревший железнодорожный мост в канадском Литтоне, разрушенном лесным пожаром

Президент США Джо Байден и председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан во время подписания указа «О содействии конкуренции в американской экономике»

Президент США Джо Байден и председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан во время подписания указа «О содействии конкуренции в американской экономике»

Израильский беспилотник сбрасывает гранаты со слезоточивым газом для разгона палестинских демонстрантов

Израильский беспилотник сбрасывает гранаты со слезоточивым газом для разгона палестинских демонстрантов

Конная статуя генерала Роберта Ли в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) накануне сноса - афроамериканское население считает памятники конфедератам символами расизма

Конная статуя генерала Роберта Ли в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) накануне сноса - афроамериканское население считает памятники конфедератам символами расизма

Часть фюзеляжа грузового самолета Boeing 737-200 Transair Flight 810, аварийно севшего в море неподалеку от Гавайских островов

Часть фюзеляжа грузового самолета Boeing 737-200 Transair Flight 810, аварийно севшего в море неподалеку от Гавайских островов

Выступление шведской хэви-метал-группы Sabaton на фестивале EXIT 2021 в Сербии

Выступление шведской хэви-метал-группы Sabaton на фестивале EXIT 2021 в Сербии

Вокруг здания Конгресса США уберут последние металлические ограждения, возведенные после захвата Капитолия в январе 2021 года

Вокруг здания Конгресса США уберут последние металлические ограждения, возведенные после захвата Капитолия в январе 2021 года