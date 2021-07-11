Картинки дня: 12 июля 2021 года, понедельник

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье совершил успешный суборбитальный испытательный полет с экипажем на борту.
Модель Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в своей карьере выиграл Уимблдонский турнир.
Транспортировка жертвенного животного перед мусульманским праздником в Карачи, Пакистан.
В Челябинской области полыхают мощные лесные пожары, распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.
Ирландец Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе.
Власти Барселоны вновь закрыли ночные клубы из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, в итоге вся ночная жизнь переместилась на пляжи города.
В канадском Калгари начался ежегодный фестиваль искусства родео.