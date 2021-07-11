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12 июля 2021 8:28

Картинки дня: 12 июля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье совершил успешный суборбитальный испытательный полет с экипажем на борту.

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье совершил успешный суборбитальный испытательный полет с экипажем на борту.

Модель Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Модель Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в своей карьере выиграл Уимблдонский турнир.

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в своей карьере выиграл Уимблдонский турнир.

Транспортировка жертвенного животного перед мусульманским праздником в Карачи, Пакистан.

Транспортировка жертвенного животного перед мусульманским праздником в Карачи, Пакистан.

В Челябинской области полыхают мощные лесные пожары, распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

В Челябинской области полыхают мощные лесные пожары, распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

Ирландец Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе.

Ирландец Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе.

Власти Барселоны вновь закрыли ночные клубы из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, в итоге вся ночная жизнь переместилась на пляжи города.

Власти Барселоны вновь закрыли ночные клубы из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, в итоге вся ночная жизнь переместилась на пляжи города.

В канадском Калгари начался ежегодный фестиваль искусства родео.

В канадском Калгари начался ежегодный фестиваль искусства родео.