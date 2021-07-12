Картинки дня: 13 июля 2021 года, вторник

Футболисты сборной Италии отпраздновали в Риме с болельщиками победу на чемпионате Европы по футболу.
Белый мишка охлаждается в бассейне вольера во время жаркой погоды в Московском зоопарке.
В Москве глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.
Актеры фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" на показе картины на кинофестивале в Каннах.
Актриса Летиция Каста на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Боец афганской армии отправляется в район боестолкновений против боевиков движения Талибан (организация запрещена в РФ).
Велогонщики проносятся по живописным дорогам гонки "Тур де Франс".
Зохре Трабелси из Туниса уже 75 лет, но почти каждое утро она выходит на несколько часов в море за уловом.
Лионель Месси поднимает над собой главный трофей Кубка Америки по футболу. В финале турнира аргентинцы обыграли сборную Бразилии.