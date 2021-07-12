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13 июля 2021 8:36

Картинки дня: 13 июля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Футболисты сборной Италии отпраздновали в Риме с болельщиками победу на чемпионате Европы по футболу.

Футболисты сборной Италии отпраздновали в Риме с болельщиками победу на чемпионате Европы по футболу.

Белый мишка охлаждается в бассейне вольера во время жаркой погоды в Московском зоопарке.

Белый мишка охлаждается в бассейне вольера во время жаркой погоды в Московском зоопарке.

В Москве глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.

В Москве глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.

Актеры фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" на показе картины на кинофестивале в Каннах.

Актеры фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" на показе картины на кинофестивале в Каннах.

Актриса Летиция Каста на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Актриса Летиция Каста на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Боец афганской армии отправляется в район боестолкновений против боевиков движения Талибан (организация запрещена в РФ).

Боец афганской армии отправляется в район боестолкновений против боевиков движения Талибан (организация запрещена в РФ).

Велогонщики проносятся по живописным дорогам гонки "Тур де Франс".

Велогонщики проносятся по живописным дорогам гонки "Тур де Франс".

Зохре Трабелси из Туниса уже 75 лет, но почти каждое утро она выходит на несколько часов в море за уловом.

Зохре Трабелси из Туниса уже 75 лет, но почти каждое утро она выходит на несколько часов в море за уловом.

Лионель Месси поднимает над собой главный трофей Кубка Америки по футболу. В финале турнира аргентинцы обыграли сборную Бразилии.

Лионель Месси поднимает над собой главный трофей Кубка Америки по футболу. В финале турнира аргентинцы обыграли сборную Бразилии.