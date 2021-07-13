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14 июля 2021 9:30

Картинки дня: 14 июля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Актеры Тимоти Шаламе и Тильда Суинтон на премьере фильма «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» в Каннах.

Актеры Тимоти Шаламе и Тильда Суинтон на премьере фильма «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» в Каннах.

Активист "Гринпис" держит в руках кукольную голову британского премьера Бориса Джонсона у его офиса на Даунинг-стрит.

Активист "Гринпис" держит в руках кукольную голову британского премьера Бориса Джонсона у его офиса на Даунинг-стрит.

Ирак скорбит по жертвам страшного пожара в больнице для пациентов с коронавирусом, где из-за жары воспламенились баллоны с кислородом.

Ирак скорбит по жертвам страшного пожара в больнице для пациентов с коронавирусом, где из-за жары воспламенились баллоны с кислородом.

В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Вице-президент США Камала Харрис провела день в Детройте, где агитировала за вакцинацию от ковида.

Вице-президент США Камала Харрис провела день в Детройте, где агитировала за вакцинацию от ковида.

Канцлер Германии Ангела Меркель снимает медицинскую маску перед началом пресс-конференции.

Канцлер Германии Ангела Меркель снимает медицинскую маску перед началом пресс-конференции.

Хоккеисты клуба "Тампа Бей Лайтнинг" отпраздновали победу в Кубке Стенли парадом на лодках.

Хоккеисты клуба "Тампа Бей Лайтнинг" отпраздновали победу в Кубке Стенли парадом на лодках.