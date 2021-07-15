Картинки дня: 15 июля 2021 года, четверг

Пожарный самолёт сбрасывает тонны воды на район лесных пожаров в штате Вашингтон, США.
У резиденции французского посла в Вашингтоне появилась копия Статуи свободы.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс награждает военнослужащего в отставке.
В Ливане родственники жертв взрыва в порту Бейрута жгут покрышки, добиваясь от властей наказания для виновных чиновников.
ЮАР охватили массовые беспорядки после ареста экс-президента Джейкоба Зумы.
Вечерняя уборка урожая пшеницы в Ростовской области.
Рынок скота в Палестине, где выбирают жертвенных животных перед праздником Курбан-байрам.
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы по поводу его статьи об общем пути у России и Украины.
Египетские боксеры проводят изнурительные тренировки, готовясь к выступлению на олимпийских играх в Токио.