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15 июля 2021 10:10

Картинки дня: 15 июля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Пожарный самолёт сбрасывает тонны воды на район лесных пожаров в штате Вашингтон, США.

Пожарный самолёт сбрасывает тонны воды на район лесных пожаров в штате Вашингтон, США.

У резиденции французского посла в Вашингтоне появилась копия Статуи свободы.

У резиденции французского посла в Вашингтоне появилась копия Статуи свободы.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс награждает военнослужащего в отставке.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс награждает военнослужащего в отставке.

В Ливане родственники жертв взрыва в порту Бейрута жгут покрышки, добиваясь от властей наказания для виновных чиновников.

В Ливане родственники жертв взрыва в порту Бейрута жгут покрышки, добиваясь от властей наказания для виновных чиновников.

ЮАР охватили массовые беспорядки после ареста экс-президента Джейкоба Зумы.

ЮАР охватили массовые беспорядки после ареста экс-президента Джейкоба Зумы.

Вечерняя уборка урожая пшеницы в Ростовской области.

Вечерняя уборка урожая пшеницы в Ростовской области.

Рынок скота в Палестине, где выбирают жертвенных животных перед праздником Курбан-байрам.

Рынок скота в Палестине, где выбирают жертвенных животных перед праздником Курбан-байрам.

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы по поводу его статьи об общем пути у России и Украины.

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы по поводу его статьи об общем пути у России и Украины.

Египетские боксеры проводят изнурительные тренировки, готовясь к выступлению на олимпийских играх в Токио.

Египетские боксеры проводят изнурительные тренировки, готовясь к выступлению на олимпийских играх в Токио.