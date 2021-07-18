Картинки дня: 18 июля 2021 года, воскресенье

Гроза над стадионом в Нью-Йорке во время бейсбольного матча
Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133
Протестующих собрались в центре Бангкока и требовали отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи
На западе США горят леса. Пламенем охвачены десятки тысяч гектаров. От пожаров страдают несколько штатов. Хуже всего дела обстоят в Орегоне
В Каннах прошла церемония закрытия 74-го международного кинофестиваля
В Саудовской Аравии в условиях коронавирусных ограничений продолжается хадж к святыням ислама
Акции протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже
Празднование Дня святой Девы Кармен в период пандемии коронавируса COVID-19 в Боливии
В Австрийских городах началась уборка улиц после недавних подтоплений из-за сильных ливней