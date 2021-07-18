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18 июля 2021 13:22

Картинки дня: 18 июля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Гроза над стадионом в Нью-Йорке во время бейсбольного матча

Гроза над стадионом в Нью-Йорке во время бейсбольного матча

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133

Протестующих собрались в центре Бангкока и требовали отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи

Протестующих собрались в центре Бангкока и требовали отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи

На западе США горят леса. Пламенем охвачены десятки тысяч гектаров. От пожаров страдают несколько штатов. Хуже всего дела обстоят в Орегоне

На западе США горят леса. Пламенем охвачены десятки тысяч гектаров. От пожаров страдают несколько штатов. Хуже всего дела обстоят в Орегоне

В Каннах прошла церемония закрытия 74-го международного кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 74-го международного кинофестиваля

В Саудовской Аравии в условиях коронавирусных ограничений продолжается хадж к святыням ислама

В Саудовской Аравии в условиях коронавирусных ограничений продолжается хадж к святыням ислама

Акции протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже

Акции протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации в Париже

Празднование Дня святой Девы Кармен в период пандемии коронавируса COVID-19 в Боливии

Празднование Дня святой Девы Кармен в период пандемии коронавируса COVID-19 в Боливии

В Австрийских городах началась уборка улиц после недавних подтоплений из-за сильных ливней

В Австрийских городах началась уборка улиц после недавних подтоплений из-за сильных ливней