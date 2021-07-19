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19 июля 2021 12:30

Картинки дня: 19 июля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Ночные клубы в Великобритании открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Ночные клубы в Великобритании открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Жаркая погода установилась в американском Нью-Йорке

Жаркая погода установилась в американском Нью-Йорке

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшую от разрушительного наводнения коммуну Шульд в земле Рейнланд-Пфальц

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшую от разрушительного наводнения коммуну Шульд в земле Рейнланд-Пфальц

Подводный атомный ракетоносец «Князь Владимир» впервые прибыл в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ

Подводный атомный ракетоносец «Князь Владимир» впервые прибыл в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ

Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл веломногодневку "Тур де Франс"

Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл веломногодневку "Тур де Франс"

В Якутии не утихают лесные пожары

В Якутии не утихают лесные пожары

Более ста тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству

Более ста тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании и выиграл свою 99-ю гонку «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании и выиграл свою 99-ю гонку «Формулы-1»

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км