Картинки дня: 19 июля 2021 года, понедельник

Ночные клубы в Великобритании открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Жаркая погода установилась в американском Нью-Йорке
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшую от разрушительного наводнения коммуну Шульд в земле Рейнланд-Пфальц
Подводный атомный ракетоносец «Князь Владимир» впервые прибыл в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ
Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл веломногодневку "Тур де Франс"
В Якутии не утихают лесные пожары
Более ста тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству
Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании и выиграл свою 99-ю гонку «Формулы-1»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км