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21 июля 2021 9:11

Первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021