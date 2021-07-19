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24 июля 2021 15:25

Торжественная церемония 145-го выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН