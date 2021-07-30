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31 июля 2021 16:39

Картинки дня: 31 июля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Саблистки Софья Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото Олимпиады в Токио.

Саблистки Софья Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото Олимпиады в Токио.

Женский бокс. Россиянка Зенфира Магомедалиева в четвертьфинале победила Радий Грамане (Мозамбик) со счетом 4:0

Женский бокс. Россиянка Зенфира Магомедалиева в четвертьфинале победила Радий Грамане (Мозамбик) со счетом 4:0

Команда Олимпийского комитета России по волейболу разгромила команду США со счетом 3:0.

Команда Олимпийского комитета России по волейболу разгромила команду США со счетом 3:0.

Финалисты соревнования по стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020 - россиянка Юлия Зыкова (серебро), Нина Кирстен из Швейцарии (золото) и россиянка Юлия Каримова (бронза) на пьедестале почета.

Финалисты соревнования по стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020 - россиянка Юлия Зыкова (серебро), Нина Кирстен из Швейцарии (золото) и россиянка Юлия Каримова (бронза) на пьедестале почета.

Команда ОКР по гандболу вырвала победу у французских спортсменок – 28:27.

Команда ОКР по гандболу вырвала победу у французских спортсменок – 28:27.

Эмили Сибом из Австралии во время заплыва на 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

Эмили Сибом из Австралии во время заплыва на 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

Вид с высоты птичьего полета на лагуну Корфо в Аргентине, вода в которой стала розовой из-за сброса химических отходов.

Вид с высоты птичьего полета на лагуну Корфо в Аргентине, вода в которой стала розовой из-за сброса химических отходов.

Актер Терри Крузс перепрыгивает через свою звезду, которую открыли на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Актер Терри Крузс перепрыгивает через свою звезду, которую открыли на Голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Российские пляжницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина празднуют победу в матче против Австралии.

Российские пляжницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина празднуют победу в матче против Австралии.