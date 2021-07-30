Картинки дня: 2 августа 2021 года, понедельник

Турецкий пожарный борется с огнем в окрестностях курортного города Мармарис.
Гигантская панда Хуан Хуан из зоопарка «Боваль» во французском городе Сент-Эньян-сюр-Шер родила медвежат-близнецов.
Тренер сборной Турции Джованни Гвидетти во время матча турецкой сборной против сборной Олимпийского комитета России.
Лесные пожары добрались до пляжей в городе Катания, Сицилия.
Мужчина охлаждается перед портативным кондиционером, ожидая автобуса в Главном транспортном центре на Олимпийских играх в Токио.
Сифан Хассан из Нидерландов и Эдина Джебиток из Кении упали из-за сильной жары во время забега на 1500 м на Олимпиаде в Токио.
Немецкая полиция задерживает демонстранта во время антипрививочного протеста в Берлине.
Ливанская армия развернула свои подразделения в городе Халде после нападения на мусульман-шиитов.
Белорусскую спринтершу Кристину Тимановскую сопровождают сотрудники полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио.