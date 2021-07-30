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2 августа 2021 14:58

Картинки дня: 2 августа 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Турецкий пожарный борется с огнем в окрестностях курортного города Мармарис.

Турецкий пожарный борется с огнем в окрестностях курортного города Мармарис.

Гигантская панда Хуан Хуан из зоопарка «Боваль» во французском городе Сент-Эньян-сюр-Шер родила медвежат-близнецов.

Гигантская панда Хуан Хуан из зоопарка «Боваль» во французском городе Сент-Эньян-сюр-Шер родила медвежат-близнецов.

Тренер сборной Турции Джованни Гвидетти во время матча турецкой сборной против сборной Олимпийского комитета России.

Тренер сборной Турции Джованни Гвидетти во время матча турецкой сборной против сборной Олимпийского комитета России.

Лесные пожары добрались до пляжей в городе Катания, Сицилия.

Лесные пожары добрались до пляжей в городе Катания, Сицилия.

Мужчина охлаждается перед портативным кондиционером, ожидая автобуса в Главном транспортном центре на Олимпийских играх в Токио.

Мужчина охлаждается перед портативным кондиционером, ожидая автобуса в Главном транспортном центре на Олимпийских играх в Токио.

Сифан Хассан из Нидерландов и Эдина Джебиток из Кении упали из-за сильной жары во время забега на 1500 м на Олимпиаде в Токио.

Сифан Хассан из Нидерландов и Эдина Джебиток из Кении упали из-за сильной жары во время забега на 1500 м на Олимпиаде в Токио.

Немецкая полиция задерживает демонстранта во время антипрививочного протеста в Берлине.

Немецкая полиция задерживает демонстранта во время антипрививочного протеста в Берлине.

Ливанская армия развернула свои подразделения в городе Халде после нападения на мусульман-шиитов.

Ливанская армия развернула свои подразделения в городе Халде после нападения на мусульман-шиитов.

Белорусскую спринтершу Кристину Тимановскую сопровождают сотрудники полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио.

Белорусскую спринтершу Кристину Тимановскую сопровождают сотрудники полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио.