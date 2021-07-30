Картинки дня: 3 августа 2021 года, вторник

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина во время выступления.
Метательница копья Лиз Глидл из Канады разминается перед соревнованиями.
Россиянин Алексей Рубцов во время квалификационных соревнований по скалолазанию в токийском городском парке Аоми.
Спасатель поднимает отца тяжелобольного ливийского мальчика на вертолет Вооруженных сил Мальты во время медицинской эвакуации всей его семьи с немецкого спасательного судна для мигрантов.
Актер Джон Сина позирует на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе.
Руки спортсменок перед стартом на дистанцию 400 м бега с барьерами на Олимпиаде в Токио.
Йона Найт Висдом из Ямайки во время полуфинала по пряжкам в воду с трехметрового трамплина.
Тара Дэвис из Соединенных Штатов во время финальных соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2020
Ливанский архитектор Надима Карама создал скульптуру в память о жертвах прошлогоднего взрыва в Бейруте, в столичном порту Ливана.