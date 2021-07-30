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3 августа 2021 14:44

Картинки дня: 3 августа 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина во время выступления.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина во время выступления.

Метательница копья Лиз Глидл из Канады разминается перед соревнованиями.

Метательница копья Лиз Глидл из Канады разминается перед соревнованиями.

Россиянин Алексей Рубцов во время квалификационных соревнований по скалолазанию в токийском городском парке Аоми.

Россиянин Алексей Рубцов во время квалификационных соревнований по скалолазанию в токийском городском парке Аоми.

Спасатель поднимает отца тяжелобольного ливийского мальчика на вертолет Вооруженных сил Мальты во время медицинской эвакуации всей его семьи с немецкого спасательного судна для мигрантов.

Спасатель поднимает отца тяжелобольного ливийского мальчика на вертолет Вооруженных сил Мальты во время медицинской эвакуации всей его семьи с немецкого спасательного судна для мигрантов.

Актер Джон Сина позирует на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе.

Актер Джон Сина позирует на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе.

Руки спортсменок перед стартом на дистанцию 400 м бега с барьерами на Олимпиаде в Токио.

Руки спортсменок перед стартом на дистанцию 400 м бега с барьерами на Олимпиаде в Токио.

Йона Найт Висдом из Ямайки во время полуфинала по пряжкам в воду с трехметрового трамплина.

Йона Найт Висдом из Ямайки во время полуфинала по пряжкам в воду с трехметрового трамплина.

Тара Дэвис из Соединенных Штатов во время финальных соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2020

Тара Дэвис из Соединенных Штатов во время финальных соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2020

Ливанский архитектор Надима Карама создал скульптуру в память о жертвах прошлогоднего взрыва в Бейруте, в столичном порту Ливана.

Ливанский архитектор Надима Карама создал скульптуру в память о жертвах прошлогоднего взрыва в Бейруте, в столичном порту Ливана.