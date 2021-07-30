Картинки дня: 4 августа 2021 года, среда

Статуя богини Афины на фоне лесного пожара в пригороде Варимпомпи к северу от Афин.
Куклы Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, соавтора вакцины AstraZeneca, и работниц здравоохранения, борющихся с пандемией COVID-19
Россиянин Заур Угуев вышел в финал по вольной борьбе, победив Гуломжоан Абдуллаева из Узбекистана.
Российские гандболистки обыграли в матче сборную Черногории и вышли в финал.
Индонезийцы стоят в огромной очереди, ожидая получения дозы вакцины против COVID-19 по программе вакцинации.
Рабочий снимает обломки стекол в окнах здания, возле которого в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.
Белорусская спринтерша Кристина Тимановская садится на самолет до Вены в японском аэропорту Нарита.
Никита Нагорный завоевал бронзовую олимпийскую медаль в упражнениях на перекладине.
Российский боксер в полусреднем весе Алексей Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр 2020