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4 августа 2021 11:05

Картинки дня: 4 августа 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Статуя богини Афины на фоне лесного пожара в пригороде Варимпомпи к северу от Афин.

Статуя богини Афины на фоне лесного пожара в пригороде Варимпомпи к северу от Афин.

Куклы Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, соавтора вакцины AstraZeneca, и работниц здравоохранения, борющихся с пандемией COVID-19

Куклы Барби в образе профессора Оксфордского университета Сары Гилберт, соавтора вакцины AstraZeneca, и работниц здравоохранения, борющихся с пандемией COVID-19

Россиянин Заур Угуев вышел в финал по вольной борьбе, победив Гуломжоан Абдуллаева из Узбекистана.

Россиянин Заур Угуев вышел в финал по вольной борьбе, победив Гуломжоан Абдуллаева из Узбекистана.

Российские гандболистки обыграли в матче сборную Черногории и вышли в финал.

Российские гандболистки обыграли в матче сборную Черногории и вышли в финал.

Индонезийцы стоят в огромной очереди, ожидая получения дозы вакцины против COVID-19 по программе вакцинации.

Индонезийцы стоят в огромной очереди, ожидая получения дозы вакцины против COVID-19 по программе вакцинации.

Рабочий снимает обломки стекол в окнах здания, возле которого в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.

Рабочий снимает обломки стекол в окнах здания, возле которого в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская садится на самолет до Вены в японском аэропорту Нарита.

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская садится на самолет до Вены в японском аэропорту Нарита.

Никита Нагорный завоевал бронзовую олимпийскую медаль в упражнениях на перекладине.

Никита Нагорный завоевал бронзовую олимпийскую медаль в упражнениях на перекладине.

Российский боксер в полусреднем весе Алексей Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр 2020

Российский боксер в полусреднем весе Алексей Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр 2020