Картинки дня: 5 августа 2021 года, четверг

Международный фестиваль воздушных шаров проходит в английском Бристоле
В Греции тушат лесной пожар, фронт которого находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии
Американская корпорация Boeing перенесла тестовый запуск корабля Starliner к МКС из-за технических проблем
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг
Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на западе Чехии
В Киеве задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины
Антиправительственный протест перерос в беспорядки в первую годовщину взрыва в порту Бейрута
Дуэт синхронисток Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевал четырнадцатую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио
По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва возле дома и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в Кабуле