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5 августа 2021 13:00

Картинки дня: 5 августа 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Международный фестиваль воздушных шаров проходит в английском Бристоле

Международный фестиваль воздушных шаров проходит в английском Бристоле

В Греции тушат лесной пожар, фронт которого находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии

В Греции тушат лесной пожар, фронт которого находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии

Американская корпорация Boeing перенесла тестовый запуск корабля Starliner к МКС из-за технических проблем

Американская корпорация Boeing перенесла тестовый запуск корабля Starliner к МКС из-за технических проблем

Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг

Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг

Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на западе Чехии

Два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов на западе Чехии

В Киеве задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

В Киеве задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Антиправительственный протест перерос в беспорядки в первую годовщину взрыва в порту Бейрута

Антиправительственный протест перерос в беспорядки в первую годовщину взрыва в порту Бейрута

Дуэт синхронисток Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевал четырнадцатую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

Дуэт синхронисток Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевал четырнадцатую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва возле дома и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в Кабуле

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва возле дома и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в Кабуле