Картинки дня: 6 августа 2021 года, пятница

Арина Аверины сохраняет лидерство квалификации индивидуального многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Черепаха возвращается в Средиземное море после реабилитации в Центре дикой природы Израиля
В результате вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ наводнений в штате Западная Бенгалия, расположенном, погибли не менее 23 человек
Акция протеста против действий правительства во время пандемии коронавируса COVID-19 в Гаване
В Греции за сутки зафиксировали 81 пожар. Сейчас огнем охвачены более 8 тысяч гектаров леса
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в Токио
Кормление пингвинов в зоопарке Банкока
Эбрахим Раиси официально стал восьмым президентом Ирана
Аргентинский футболист Лионель Месси ушел из «Барселоны». Он всю жизнь играл только за один клуб. Его контракт завершился 30 июня 2021 года, однако же нового соглашения так и не было подписано