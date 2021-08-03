Картинки дня: 7 августа 2021 года, суббота

Эвакуация людей на пароме во время пожара в городке Лимни на греческом острове Эвия
Участник Олимпиады в Токио латвийский пятиборец Павел Свецов
Джо Байден отправляется с рабочим визитом в Делавэр
Велосипедист катается у Мексиканского залива в центре Санкт-Петербурга (Флорида, США)
Жители Каира прячутся в Ниле от жары
Вулканическая активность на Аляске
Пешеходный переход в Токио
В Венеции прошел пробный спуск на воду «Скрипки Ноя», созданной знаменитым скульптором Ливио де Марчи
Выступление белорусской гимнастки Анастасии Салос на Олимпиаде в Токио