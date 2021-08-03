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8 августа 2021 16:56

Картинки дня: 8 августа 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Венгрии прошел чемпионат по ношению жен

В Венгрии прошел чемпионат по ношению жен

Президент США Джо Байден посещает церковь в Уилмингтоне, штат Делавэр

Президент США Джо Байден посещает церковь в Уилмингтоне, штат Делавэр

Спутниковые снимки, позволяющие оценить уровень воды в озере Оровилль, Калифорния

Спутниковые снимки, позволяющие оценить уровень воды в озере Оровилль, Калифорния

Красноярск затянуло дымом от лесных пожаров

Красноярск затянуло дымом от лесных пожаров

Прощальный «Ужин свободы» на 3000 человек в берлинском аэропорту Тегель - скоро он станет исследовательским кварталом

Прощальный «Ужин свободы» на 3000 человек в берлинском аэропорту Тегель - скоро он станет исследовательским кварталом

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил магазинчик, торгующий резными сувенирами из дерева

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил магазинчик, торгующий резными сувенирами из дерева

Пешеходный переход в Мехико

Пешеходный переход в Мехико

Свои выступления, отложенные из-за пандемии, возобновил театр под открытым небом Kynren в Бишоп-Окленде, Великобритания

Свои выступления, отложенные из-за пандемии, возобновил театр под открытым небом Kynren в Бишоп-Окленде, Великобритания

Протестующий с рогаткой во время антиправительственной акции в Таиланде

Протестующий с рогаткой во время антиправительственной акции в Таиланде