Картинки дня: 8 августа 2021 года, воскресенье

В Венгрии прошел чемпионат по ношению жен
Президент США Джо Байден посещает церковь в Уилмингтоне, штат Делавэр
Спутниковые снимки, позволяющие оценить уровень воды в озере Оровилль, Калифорния
Красноярск затянуло дымом от лесных пожаров
Прощальный «Ужин свободы» на 3000 человек в берлинском аэропорту Тегель - скоро он станет исследовательским кварталом
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил магазинчик, торгующий резными сувенирами из дерева
Пешеходный переход в Мехико
Свои выступления, отложенные из-за пандемии, возобновил театр под открытым небом Kynren в Бишоп-Окленде, Великобритания
Протестующий с рогаткой во время антиправительственной акции в Таиланде