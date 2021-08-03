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9 августа 2021 8:35

Картинки дня: 9 августа 2021 года, понедельник

В Токио красочным шоу завершились Олимпийские игры.

В Токио красочным шоу завершились Олимпийские игры.

Гандболистки сборной России с серебряными медалями Олимпиады. В финале наши девушки уступили команде Франции.

Гандболистки сборной России с серебряными медалями Олимпиады. В финале наши девушки уступили команде Франции.

Смог от лесных пожаров закрыл небо в Красноярске.

Смог от лесных пожаров закрыл небо в Красноярске.

Житель Гаваны смотрит трансляцию олимпийского спорта в дни карантина.

Житель Гаваны смотрит трансляцию олимпийского спорта в дни карантина.

В Британии появился новый уличный рисунок, авторство которого приписывают знаменитому Бэнкси.

В Британии появился новый уличный рисунок, авторство которого приписывают знаменитому Бэнкси.

Тренер сборной Сербии по водному поло ныряет в бассейн после победы в финале Олимпиады.

Тренер сборной Сербии по водному поло ныряет в бассейн после победы в финале Олимпиады.

Тушение лесного пожара на острове Эвбея в Греции.

Тушение лесного пожара на острове Эвбея в Греции.

В Бангкоке продолжаются протесты недовольных антиковидными мерами правительства страны.

В Бангкоке продолжаются протесты недовольных антиковидными мерами правительства страны.

Участники юбилейного 25-го ежегодного гей-парада в Амстердаме.

Участники юбилейного 25-го ежегодного гей-парада в Амстердаме.