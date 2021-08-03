Картинки дня: 9 августа 2021 года, понедельник

В Токио красочным шоу завершились Олимпийские игры.
Гандболистки сборной России с серебряными медалями Олимпиады. В финале наши девушки уступили команде Франции.
Смог от лесных пожаров закрыл небо в Красноярске.
Житель Гаваны смотрит трансляцию олимпийского спорта в дни карантина.
В Британии появился новый уличный рисунок, авторство которого приписывают знаменитому Бэнкси.
Тренер сборной Сербии по водному поло ныряет в бассейн после победы в финале Олимпиады.
Тушение лесного пожара на острове Эвбея в Греции.
В Бангкоке продолжаются протесты недовольных антиковидными мерами правительства страны.
Участники юбилейного 25-го ежегодного гей-парада в Амстердаме.