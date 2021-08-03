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9 августа 2021 13:19

Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения природного пожара в Якутии.

Иван МАКЕЕВ