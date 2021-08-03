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10 августа 2021 8:46

Картинки дня: 10 августа 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Движение по Тауэрскому мосту закрыли после того, как механизмы одной из главных достопримечательностей Лондона отказали и разведенный мост не смогли свести обратно.

Движение по Тауэрскому мосту закрыли после того, как механизмы одной из главных достопримечательностей Лондона отказали и разведенный мост не смогли свести обратно.

В египетской Хургаде торжественно встретили первый после возобновления авиасообщения самолёт с российскими туристами.

В египетской Хургаде торжественно встретили первый после возобновления авиасообщения самолёт с российскими туристами.

В Москве чествовали призеров и чемпионов прошедшей в Токио Олимпиады.

В Москве чествовали призеров и чемпионов прошедшей в Токио Олимпиады.

Итальянские спасатели поднимают на борт судна мигранта, пытавшегося добраться до берегов Сицилии.

Итальянские спасатели поднимают на борт судна мигранта, пытавшегося добраться до берегов Сицилии.

В Международный день льва одной из обитательниц лондонского зоопарка устроили фотосессию.

В Международный день льва одной из обитательниц лондонского зоопарка устроили фотосессию.

Обычно забитая автомобилями развязка в центре столицы Филиппин, в которой введены жесткие меры карантина.

Обычно забитая автомобилями развязка в центре столицы Филиппин, в которой введены жесткие меры карантина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «Большой разговор» с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «Большой разговор» с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций.

Более двух тысяч человек пришлось эвакуировать с греческого острова Эвбея из-за лесных пожаров.

Более двух тысяч человек пришлось эвакуировать с греческого острова Эвбея из-за лесных пожаров.

Мужчина в национальном наряде принимает участие в митинге поддержки военнослужащих Эфиопии, ведущих бои с повстанцами в мятежном регионе Тыграй.

Мужчина в национальном наряде принимает участие в митинге поддержки военнослужащих Эфиопии, ведущих бои с повстанцами в мятежном регионе Тыграй.