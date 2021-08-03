Картинки дня: 11 августа 2021 года, среда

В Барселоне демонтируют баннер с изображением легенды клуба Лионеля Месси после новостей об его уходе.
Волонтеры и ветеринары оказывают первую помощь кошке, пострадавшей в лесных пожарах под Якутском.
Россия, Таджикистан и Узбекистан провели военные учения в районе афганской границы.
Стадо диких слонов переходят мост реки Янцзы, Китай.
Полицейский пытается успокоить противницу обязательного ношения масок в школе во время собрания родителей в одной из школ Флориды.
Очереди на вакцинацию от коронавируса в школьном спортивном зале в Маниле, Филиппины.
Участник протестов против обязательной вакцинации от ковида в Нью-Йорке.
Канадец угощает собаку своего соседа из США на границе двух стран. Власти Канады накануне открыли границу страны для вакцинированных американцев.