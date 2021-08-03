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11 августа 2021 8:46

Картинки дня: 11 августа 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
В Барселоне демонтируют баннер с изображением легенды клуба Лионеля Месси после новостей об его уходе.

В Барселоне демонтируют баннер с изображением легенды клуба Лионеля Месси после новостей об его уходе.

Волонтеры и ветеринары оказывают первую помощь кошке, пострадавшей в лесных пожарах под Якутском.

Волонтеры и ветеринары оказывают первую помощь кошке, пострадавшей в лесных пожарах под Якутском.

Россия, Таджикистан и Узбекистан провели военные учения в районе афганской границы.

Россия, Таджикистан и Узбекистан провели военные учения в районе афганской границы.

Стадо диких слонов переходят мост реки Янцзы, Китай.

Стадо диких слонов переходят мост реки Янцзы, Китай.

Полицейский пытается успокоить противницу обязательного ношения масок в школе во время собрания родителей в одной из школ Флориды.

Полицейский пытается успокоить противницу обязательного ношения масок в школе во время собрания родителей в одной из школ Флориды.

Очереди на вакцинацию от коронавируса в школьном спортивном зале в Маниле, Филиппины.

Очереди на вакцинацию от коронавируса в школьном спортивном зале в Маниле, Филиппины.

Участник протестов против обязательной вакцинации от ковида в Нью-Йорке.

Участник протестов против обязательной вакцинации от ковида в Нью-Йорке.

Канадец угощает собаку своего соседа из США на границе двух стран. Власти Канады накануне открыли границу страны для вакцинированных американцев.

Канадец угощает собаку своего соседа из США на границе двух стран. Власти Канады накануне открыли границу страны для вакцинированных американцев.