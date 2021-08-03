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11 августа 2021 19:27

Военно-историческая реконструкция для школьников "Погружение" в Музее Победы

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Военно-историческая реконструкция для школьников "Погружение" в Музее Победы

Военно-историческая реконструкция для школьников "Погружение" в Музее Победы