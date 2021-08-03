Картинки дня: 12 августа 2021 года, четверг

Правительство Филиппин после введения карантина начало раздавать конверты с наличными деньгами гражданам страны.
В Саудовской Аравии открылись традиционные ярмарки фермеров. На фото - продавец фиников расхваливает свой товар.
Ирак, город Мосул. Девочка несёт обед, приготовленный волонтерами благотворительной организации.
Лионель Месси официально представлен в качестве игрока "ПСЖ".
Борьба с лесным пожаром "Дикси" в Калифорнии.
Уход за пациентом с коронавирусом в больнице штата Луизиана, США.
Вертолёты, принимающие участие в тушении пожаров на греческом острове Эвбея, наполняют емкости с водой.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об отставке после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.