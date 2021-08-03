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12 августа 2021 8:32

Картинки дня: 12 августа 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Правительство Филиппин после введения карантина начало раздавать конверты с наличными деньгами гражданам страны.

Правительство Филиппин после введения карантина начало раздавать конверты с наличными деньгами гражданам страны.

В Саудовской Аравии открылись традиционные ярмарки фермеров. На фото - продавец фиников расхваливает свой товар.

В Саудовской Аравии открылись традиционные ярмарки фермеров. На фото - продавец фиников расхваливает свой товар.

Ирак, город Мосул. Девочка несёт обед, приготовленный волонтерами благотворительной организации.

Ирак, город Мосул. Девочка несёт обед, приготовленный волонтерами благотворительной организации.

Лионель Месси официально представлен в качестве игрока "ПСЖ".

Лионель Месси официально представлен в качестве игрока "ПСЖ".

Борьба с лесным пожаром "Дикси" в Калифорнии.

Борьба с лесным пожаром "Дикси" в Калифорнии.

Уход за пациентом с коронавирусом в больнице штата Луизиана, США.

Уход за пациентом с коронавирусом в больнице штата Луизиана, США.

Вертолёты, принимающие участие в тушении пожаров на греческом острове Эвбея, наполняют емкости с водой.

Вертолёты, принимающие участие в тушении пожаров на греческом острове Эвбея, наполняют емкости с водой.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об отставке после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об отставке после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.