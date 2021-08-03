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13 августа 2021 8:42

Картинки дня: 13 августа 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Греческий остров Эвбея. Пчеловод Антонис Вакос осматривает всё, что осталось от его ульев после пожара.

Греческий остров Эвбея. Пчеловод Антонис Вакос осматривает всё, что осталось от его ульев после пожара.

Аэропорт Якутска остановил работу из-за сильного задымления и низкой видимости.

Аэропорт Якутска остановил работу из-за сильного задымления и низкой видимости.

Туристка набирает воды в одном из источников Рима, где вновь установилась жара.

Туристка набирает воды в одном из источников Рима, где вновь установилась жара.

На северо-запад США вернулась рекордная жара.

На северо-запад США вернулась рекордная жара.

Братья из Палестины Хамис и Ата ас-Сайрафи потратили больше 20 лет на перевозку из Израиля и переоборудования под ресторан списанного самолета "Боинг 707".

Братья из Палестины Хамис и Ата ас-Сайрафи потратили больше 20 лет на перевозку из Израиля и переоборудования под ресторан списанного самолета "Боинг 707".

Очередь на вакцинацию в Тегеране, Иран.

Очередь на вакцинацию в Тегеране, Иран.

В столице Турции молодежь громила магазины и заведения сирийских беженцев после того, как стало известно о гибели молодого человека в драке с сирийцем.

В столице Турции молодежь громила магазины и заведения сирийских беженцев после того, как стало известно о гибели молодого человека в драке с сирийцем.

Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Ислам Баттах из Египта очень хочет быть похож на своего кумира Лионеля Месси. Сегодня, как и многие миллионы поклонников "Барселоны", он шокирован переходом нападающего в "ПСЖ".

Ислам Баттах из Египта очень хочет быть похож на своего кумира Лионеля Месси. Сегодня, как и многие миллионы поклонников "Барселоны", он шокирован переходом нападающего в "ПСЖ".