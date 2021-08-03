Картинки дня: 13 августа 2021 года, пятница

Греческий остров Эвбея. Пчеловод Антонис Вакос осматривает всё, что осталось от его ульев после пожара.
Аэропорт Якутска остановил работу из-за сильного задымления и низкой видимости.
Туристка набирает воды в одном из источников Рима, где вновь установилась жара.
На северо-запад США вернулась рекордная жара.
Братья из Палестины Хамис и Ата ас-Сайрафи потратили больше 20 лет на перевозку из Израиля и переоборудования под ресторан списанного самолета "Боинг 707".
Очередь на вакцинацию в Тегеране, Иран.
В столице Турции молодежь громила магазины и заведения сирийских беженцев после того, как стало известно о гибели молодого человека в драке с сирийцем.
Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Ислам Баттах из Египта очень хочет быть похож на своего кумира Лионеля Месси. Сегодня, как и многие миллионы поклонников "Барселоны", он шокирован переходом нападающего в "ПСЖ".