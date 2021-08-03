Картинки дня: 14 августа 2021 года, суббота

В зоопарке городка Двур-Кралове-над-Лабем самка берберийского льва по имени Халила родила котят. Их впервые показали журналистам. Детеныши к такому вниманию оказались не готовы
Первая тренировка Лионеля Месси в составе "Пари Сен-Жермен" на базе Camp des Loges
На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных антиковидной политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с пандемией и обеспечить условия для массовой вакцинации населения
Жители Северного полушария Земли могут любоваться самым ярким «звездным дождем» года — в середине августа наступает максимум яркого и мощного метеорного потока Персеиды
Илон Маск посетил строящуюся гигафабрику Tesla в Бранденбурге в Германии
Крупнейший за всю историю штата Калифорния природный пожар «Дикси» продолжает стремительно расширяться, уничтожено как минимум 550 домовладений
Подразделения Вооруженных сил России совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов в рамках учений «Взаимодействие-2021»
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши в матче четвертьфинала на турнире категории Masters в Торонто
Мощные проливные дожди на западе Японии вызвали наводнения и оползни