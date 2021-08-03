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14 августа 2021 12:05

Картинки дня: 14 августа 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В зоопарке городка Двур-Кралове-над-Лабем самка берберийского льва по имени Халила родила котят. Их впервые показали журналистам. Детеныши к такому вниманию оказались не готовы

В зоопарке городка Двур-Кралове-над-Лабем самка берберийского льва по имени Халила родила котят. Их впервые показали журналистам. Детеныши к такому вниманию оказались не готовы

Первая тренировка Лионеля Месси в составе "Пари Сен-Жермен" на базе Camp des Loges

Первая тренировка Лионеля Месси в составе "Пари Сен-Жермен" на базе Camp des Loges

На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных антиковидной политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с пандемией и обеспечить условия для массовой вакцинации населения

На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных антиковидной политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с пандемией и обеспечить условия для массовой вакцинации населения

Жители Северного полушария Земли могут любоваться самым ярким «звездным дождем» года — в середине августа наступает максимум яркого и мощного метеорного потока Персеиды

Жители Северного полушария Земли могут любоваться самым ярким «звездным дождем» года — в середине августа наступает максимум яркого и мощного метеорного потока Персеиды

Илон Маск посетил строящуюся гигафабрику Tesla в Бранденбурге в Германии

Илон Маск посетил строящуюся гигафабрику Tesla в Бранденбурге в Германии

Крупнейший за всю историю штата Калифорния природный пожар «Дикси» продолжает стремительно расширяться, уничтожено как минимум 550 домовладений

Крупнейший за всю историю штата Калифорния природный пожар «Дикси» продолжает стремительно расширяться, уничтожено как минимум 550 домовладений

Подразделения Вооруженных сил России совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов в рамках учений «Взаимодействие-2021»

Подразделения Вооруженных сил России совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов в рамках учений «Взаимодействие-2021»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши в матче четвертьфинала на турнире категории Masters в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши в матче четвертьфинала на турнире категории Masters в Торонто

Мощные проливные дожди на западе Японии вызвали наводнения и оползни

Мощные проливные дожди на западе Японии вызвали наводнения и оползни