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15 августа 2021 13:30

Картинки дня: 15 августа 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

Перед матчем второго тура Лиги 1 со «Страсбургом» «ПСЖ» провёл презентацию звёздных новичков во главе с Лионелем Месси

Перед матчем второго тура Лиги 1 со «Страсбургом» «ПСЖ» провёл презентацию звёздных новичков во главе с Лионелем Месси

Не менее восьми человек погибли и еще 48 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Венгрии

Не менее восьми человек погибли и еще 48 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Венгрии

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто

В результате землетрясения магнитудой 7.2 в Гаити погибли более 300 человек

В результате землетрясения магнитудой 7.2 в Гаити погибли более 300 человек

В Индии 15 августа отмечают День независимости. Из-за короновирусной инфекции празднования не носят масштабного характера как в иные годы

В Индии 15 августа отмечают День независимости. Из-за короновирусной инфекции празднования не носят масштабного характера как в иные годы

По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве газового танкера на севере Ливана

По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве газового танкера на севере Ливана

Сторонники движения "Талибан" в захваченном им Герате - третьем по величине городе Афганистана

Сторонники движения "Талибан" в захваченном им Герате - третьем по величине городе Афганистана

Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58

Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58