Картинки дня: 15 августа 2021 года, воскресенье

Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Перед матчем второго тура Лиги 1 со «Страсбургом» «ПСЖ» провёл презентацию звёздных новичков во главе с Лионелем Месси
Не менее восьми человек погибли и еще 48 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Венгрии
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто
В результате землетрясения магнитудой 7.2 в Гаити погибли более 300 человек
В Индии 15 августа отмечают День независимости. Из-за короновирусной инфекции празднования не носят масштабного характера как в иные годы
По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве газового танкера на севере Ливана
Сторонники движения "Талибан" в захваченном им Герате - третьем по величине городе Афганистана
Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 58