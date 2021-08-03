Картинки дня: 16 августа 2021 года, суббота

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира ATP National Bank Open в канадском Торонто, призовой фонд которого составляет 2,8 миллиона долларов
В одном из зоопарков на юге Испании родился малыш в семье орангутанов
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1297. Разрушено более 1,5 тысячи зданий, повреждено более 5 тысяч зданий
Военные эвакуируют вертолетами работников американского посольства в Кабуле
Полиция Бангкока применила против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие ответили ей камнями и петардами. Уже четвертую ночь подряд активисты выходят на улицы Таиланда с требованиями отставки премьер-министра
Литва столкнулась с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые попадают в эти страны через Белоруссию
В Берлине прошла акция студентов против изменения климата
В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров на общей площади свыше 57 тысяч гектаров
В Японии, а особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков - реки вышли из берегов и спровоцировали оползни