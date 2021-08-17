Картинки дня: 17 августа 2021 года, понедельник

В зоопарке Сингапура искусственное оплодотворение панд впервые увенчалось успехом– у пары родился очаровательный малыш
Индонезия отмечает День независимости
Власти Гаити объявили трехдневный траур в связи с последствиями землетрясения
Климатические активисты из группы по защите окружающей среды "Восстание против вымирания" вместе участниками берлинского отделения движения "Пятницы ради будущего" начали неделю манифестаций в немецкой столице
Власти самого крупного города Австралии Сиднея вновь ужесточили локдаун. Теперь режим жесткого карантина предписывает гражданам не покидать свои дома более чем на десять километров и выходить на улицу только в случае необходимости
Тысячи человек в тайской столице вышли на антиправительственный протест. Митингующие недовольны действиями властей в вопросах борьбы с пандемией
Пожар на северо-западе Испании уничтожил около 10 тысяч гектаров леса
После сильных ливней проезжая часть 14 улиц в Керчи остается подтопленной
Давка произошла в аэропорту Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В результате погибли по меньшей мере семь человек