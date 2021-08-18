Картинки дня: 18 августа 2021 года, среда

Начало священного для мусульман месяца Мухаррам отметили в городе Ан-Наджаф на юге Ирака
19-летняя Зара Резерфорд намерена стать самой молодой женщиной, которая в одиночку совершит кругосветное путешествие на самолёте
Проливные дожди привели к наводнению на востоке Швеции
Власти Британии организовали рейсы для вывоза своих граждан из Афганистана
Несколько молодежных протестных групп заблокировали центр Берлина вокруг Бранденбургских ворот ради спасения природы
Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз
Спасатели Гаити продолжают разбор завалов после землетрясения, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. На сегодняшний день число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 1941 человека
В Индонезии отмечают 76-ю годовщину со Дня независимости