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18 августа 2021 14:01

Картинки дня: 18 августа 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Начало священного для мусульман месяца Мухаррам отметили в городе Ан-Наджаф на юге Ирака

Начало священного для мусульман месяца Мухаррам отметили в городе Ан-Наджаф на юге Ирака

19-летняя Зара Резерфорд намерена стать самой молодой женщиной, которая в одиночку совершит кругосветное путешествие на самолёте

19-летняя Зара Резерфорд намерена стать самой молодой женщиной, которая в одиночку совершит кругосветное путешествие на самолёте

Проливные дожди привели к наводнению на востоке Швеции

Проливные дожди привели к наводнению на востоке Швеции

Власти Британии организовали рейсы для вывоза своих граждан из Афганистана

Власти Британии организовали рейсы для вывоза своих граждан из Афганистана

Несколько молодежных протестных групп заблокировали центр Берлина вокруг Бранденбургских ворот ради спасения природы

Несколько молодежных протестных групп заблокировали центр Берлина вокруг Бранденбургских ворот ради спасения природы

Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз

Еще один крупный лесной пожар начался на юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз

Спасатели Гаити продолжают разбор завалов после землетрясения, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. На сегодняшний день число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 1941 человека

Спасатели Гаити продолжают разбор завалов после землетрясения, которое произошло в минувшую субботу, 14 августа. На сегодняшний день число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 1941 человека

В Индонезии отмечают 76-ю годовщину со Дня независимости

В Индонезии отмечают 76-ю годовщину со Дня независимости