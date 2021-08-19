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19 августа 2021 12:52

Картинки дня: 19 августа 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Репетиция военного парада ко Дню независимости Украины прошла в Киеве

Репетиция военного парада ко Дню независимости Украины прошла в Киеве

Мусульмане всего мира отметили День Ашура, когда они вспоминают спасение пророка Мусы от войск фараона и гибель в битве при Кербеле в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна

Мусульмане всего мира отметили День Ашура, когда они вспоминают спасение пророка Мусы от войск фараона и гибель в битве при Кербеле в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна

С воскресенья в аэропорту Кабула погибли 12 человек. Люди пострадали в ходе стрельбы со стороны боевиков или в давке на территории аэропорта афганской столицы. Местные жители не теряют надежды улететь, однако воздушное сообщение для них закрыто

С воскресенья в аэропорту Кабула погибли 12 человек. Люди пострадали в ходе стрельбы со стороны боевиков или в давке на территории аэропорта афганской столицы. Местные жители не теряют надежды улететь, однако воздушное сообщение для них закрыто

Митинг против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошел в Риге

Митинг против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошел в Риге

Всё ещё не справилась с огненной стихией Греция. Новый очаг возгорания к северо-западу от Афин перерос в крупный пожар, уничтоживший большие участки соснового леса

Всё ещё не справилась с огненной стихией Греция. Новый очаг возгорания к северо-западу от Афин перерос в крупный пожар, уничтоживший большие участки соснового леса

Папа Римский Франциск получил в подарок стол для игры в настольный футбол. Понтифик провел несколько матчей после выступления в Зале аудиенций Павла VI перед гостями из Тосканы

Папа Римский Франциск получил в подарок стол для игры в настольный футбол. Понтифик провел несколько матчей после выступления в Зале аудиенций Павла VI перед гостями из Тосканы

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан

Проливные дожди привели к наводнению на востоке Швеции

Проливные дожди привели к наводнению на востоке Швеции

Военные учения НАТО проходят в эти дни на базе Адажи в Латвии

Военные учения НАТО проходят в эти дни на базе Адажи в Латвии