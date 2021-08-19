Картинки дня: 19 августа 2021 года, четверг

С воскресенья в аэропорту Кабула погибли 12 человек. Люди пострадали в ходе стрельбы со стороны боевиков или в давке на территории аэропорта афганской столицы. Местные жители не теряют надежды улететь, однако воздушное сообщение для них закрыто