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20 августа 2021 14:00

Картинки дня: 20 августа 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Венгрия сегодня отмечает День святого Иштвана — главный национальный праздник страны. Святой Иштван является первым королем Венгерского королевства

Венгрия сегодня отмечает День святого Иштвана — главный национальный праздник страны. Святой Иштван является первым королем Венгерского королевства

В России стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу

В России стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу

Репетиция военного парада ко Дню независимости Украины в Киеве

Репетиция военного парада ко Дню независимости Украины в Киеве

Премьер-министр Мишустин в Киргизию прибыл с рабочим визитом в Киргизию

Премьер-министр Мишустин в Киргизию прибыл с рабочим визитом в Киргизию

Ураган "Грейс" обрушился на побережье мексиканского полуострова Юкатан на юго-востоке страны

Ураган "Грейс" обрушился на побережье мексиканского полуострова Юкатан на юго-востоке страны

Огонь Паралимпиады доставлен в Токио в преддверии начала Игр

Огонь Паралимпиады доставлен в Токио в преддверии начала Игр

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью дозу вакцины против коронавируса COVID-19

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью дозу вакцины против коронавируса COVID-19

По всему мусульманскому миру прошли траурные церемонии в ознаменование годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама

По всему мусульманскому миру прошли траурные церемонии в ознаменование годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама

День независимости Афганистана отметили в Кабуле

День независимости Афганистана отметили в Кабуле