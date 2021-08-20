Картинки дня: 20 августа 2021 года, пятница

Венгрия сегодня отмечает День святого Иштвана — главный национальный праздник страны. Святой Иштван является первым королем Венгерского королевства
В России стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу
Репетиция военного парада ко Дню независимости Украины в Киеве
Премьер-министр Мишустин в Киргизию прибыл с рабочим визитом в Киргизию
Ураган "Грейс" обрушился на побережье мексиканского полуострова Юкатан на юго-востоке страны
Огонь Паралимпиады доставлен в Токио в преддверии начала Игр
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью дозу вакцины против коронавируса COVID-19
По всему мусульманскому миру прошли траурные церемонии в ознаменование годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама
День независимости Афганистана отметили в Кабуле