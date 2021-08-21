Картинки дня: 21 августа 2021 года, суббота

Вселенский Патриарх Варфоломей и Глава Украинской Православной Церкви Епифаний встретились в Михайловском соборе Киева
Игроки «Ливерпуля» почтили память 97 болельщиков, погибших во время давки на стадионе «Хилсборо» в 1989 году
Демонстрация солидарности с народом Афганистана в Лондоне
Морские пехотинцы США загружаются на борт Boeing C-17 Globemaster для отправки в Афганистан
Массовое таяние льда в Гренландии зафиксировал спутник
Последствия землетрясения недалеко от Ле-Ке, Гаити
Закрытый из-за пандемии короновируса музей Темпло Майор в Мехико возобновил работу
Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами
Фейерверк над Дунаем во время Дня Святого Стефана в Будапеште