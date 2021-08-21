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21 августа 2021 19:45

Картинки дня: 21 августа 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Вселенский Патриарх Варфоломей и Глава Украинской Православной Церкви Епифаний встретились в Михайловском соборе Киева

Вселенский Патриарх Варфоломей и Глава Украинской Православной Церкви Епифаний встретились в Михайловском соборе Киева

Игроки «Ливерпуля» почтили память 97 болельщиков, погибших во время давки на стадионе «Хилсборо» в 1989 году

Игроки «Ливерпуля» почтили память 97 болельщиков, погибших во время давки на стадионе «Хилсборо» в 1989 году

Демонстрация солидарности с народом Афганистана в Лондоне

Демонстрация солидарности с народом Афганистана в Лондоне

Морские пехотинцы США загружаются на борт Boeing C-17 Globemaster для отправки в Афганистан

Морские пехотинцы США загружаются на борт Boeing C-17 Globemaster для отправки в Афганистан

Массовое таяние льда в Гренландии зафиксировал спутник

Массовое таяние льда в Гренландии зафиксировал спутник

Последствия землетрясения недалеко от Ле-Ке, Гаити

Последствия землетрясения недалеко от Ле-Ке, Гаити

Закрытый из-за пандемии короновируса музей Темпло Майор в Мехико возобновил работу

Закрытый из-за пандемии короновируса музей Темпло Майор в Мехико возобновил работу

Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Фейерверк над Дунаем во время Дня Святого Стефана в Будапеште

Фейерверк над Дунаем во время Дня Святого Стефана в Будапеште