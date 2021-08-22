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22 августа 2021 12:23

Наш фотокорреспондент Владимир Веленгурин совершил летнюю прогулку по двум столицам Татарстана - cовременной Казани и древней Булгарии

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН