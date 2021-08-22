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22 августа 2021 16:24

Картинки дня: 22 августа 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Свинья «выступает» на сцене во время ярмарки штата Кентукки в Луисвилле, проходящей в 117-й раз

Свинья «выступает» на сцене во время ярмарки штата Кентукки в Луисвилле, проходящей в 117-й раз

Традиционный фестиваль «Белый ужин» в Вашингтоне

Традиционный фестиваль «Белый ужин» в Вашингтоне

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур

Машины, припаркованные в порту в Бейонн, штат Нью-Джерси, США

Машины, припаркованные в порту в Бейонн, штат Нью-Джерси, США

В Ахмедабаде отметили Ракшабандхан - популярный индуистский праздник

В Ахмедабаде отметили Ракшабандхан - популярный индуистский праздник

Выступление экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Алабаме

Выступление экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Алабаме

Пожарный Лесной службы США тушит огонь в Калифорнии

Пожарный Лесной службы США тушит огонь в Калифорнии

В американский порт Бейонн зашел круизный лайнер Royal Caribbean

В американский порт Бейонн зашел круизный лайнер Royal Caribbean

Снимок города Газа, сделанный с дрона

Снимок города Газа, сделанный с дрона