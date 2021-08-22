Картинки дня: 22 августа 2021 года, воскресенье

Свинья «выступает» на сцене во время ярмарки штата Кентукки в Луисвилле, проходящей в 117-й раз
Традиционный фестиваль «Белый ужин» в Вашингтоне
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур
Машины, припаркованные в порту в Бейонн, штат Нью-Джерси, США
В Ахмедабаде отметили Ракшабандхан - популярный индуистский праздник
Выступление экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Алабаме
Пожарный Лесной службы США тушит огонь в Калифорнии
В американский порт Бейонн зашел круизный лайнер Royal Caribbean
Снимок города Газа, сделанный с дрона