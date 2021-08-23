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23 августа 2021 8:29

Картинки дня: 23 августа 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Тропический ураган "Генри" обрушился на северо-восток США мощными ливнями.

Тропический ураган "Генри" обрушился на северо-восток США мощными ливнями.

Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами в Госдуму от партии "Единая Россия".

Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами в Госдуму от партии "Единая Россия".

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA, уступив в 12-раундовом поединке кубинцу Йорденису Угасу.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA, уступив в 12-раундовом поединке кубинцу Йорденису Угасу.

Американские пожарные во время тушения огня на севере Калифорнии.

Американские пожарные во время тушения огня на севере Калифорнии.

В Турции прошла спецоперация по задержанию нелегалов, в основном прибывших в страну из Афганистана.

В Турции прошла спецоперация по задержанию нелегалов, в основном прибывших в страну из Афганистана.

Полная луна над развалинами Акрополя, Афины.

Полная луна над развалинами Акрополя, Афины.

Фанаты клуба "Манчестер Сити" празднуют со своими кумирами забитый гол.

Фанаты клуба "Манчестер Сити" празднуют со своими кумирами забитый гол.

В Москве проходят матчи чемпионата мира по пляжному футболу.

В Москве проходят матчи чемпионата мира по пляжному футболу.

Тысячи православных встретили в Киеве Патриарха Константинопольского Варфоломея с требованием остановить раскол украинской церкви.

Тысячи православных встретили в Киеве Патриарха Константинопольского Варфоломея с требованием остановить раскол украинской церкви.