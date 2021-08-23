Картинки дня: 23 августа 2021 года, понедельник

Тропический ураган "Генри" обрушился на северо-восток США мощными ливнями.
Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами в Госдуму от партии "Единая Россия".
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA, уступив в 12-раундовом поединке кубинцу Йорденису Угасу.
Американские пожарные во время тушения огня на севере Калифорнии.
В Турции прошла спецоперация по задержанию нелегалов, в основном прибывших в страну из Афганистана.
Полная луна над развалинами Акрополя, Афины.
Фанаты клуба "Манчестер Сити" празднуют со своими кумирами забитый гол.
В Москве проходят матчи чемпионата мира по пляжному футболу.
Тысячи православных встретили в Киеве Патриарха Константинопольского Варфоломея с требованием остановить раскол украинской церкви.