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24 августа 2021 8:56

Картинки дня: 24 августа 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Гость Международного военно-технического форума "Армия 2021" осматривает образцы российского оружия.

Гость Международного военно-технического форума "Армия 2021" осматривает образцы российского оружия.

Участники экологического протеста бросаются под колёса автомобиля в Лондоне.

Участники экологического протеста бросаются под колёса автомобиля в Лондоне.

Линия из покидающих Кабул беженцев в аэропорту столицы Афганистана.

Линия из покидающих Кабул беженцев в аэропорту столицы Афганистана.

Немецкий теннисист Александр Зверев прижимает к себе главный приз турнира в Цинциннати.

Немецкий теннисист Александр Зверев прижимает к себе главный приз турнира в Цинциннати.

В Токио проходят соревнования по плаванию среди участников Паралимпиады.

В Токио проходят соревнования по плаванию среди участников Паралимпиады.

Мужчина убит горем у гроба одной из жертв оползня в Мексике.

Мужчина убит горем у гроба одной из жертв оползня в Мексике.

В Портленде, США, схлестнулись группировки антифашистов и "Прауд бойз", поддерживающих линию экс-президента Трампа.

В Портленде, США, схлестнулись группировки антифашистов и "Прауд бойз", поддерживающих линию экс-президента Трампа.

Французский остров-крепость Мон-Сен-Мишель на фоне заката солнца.

Французский остров-крепость Мон-Сен-Мишель на фоне заката солнца.

Техника расчищает место обрушения дома в столице Гаити, которая приходит в себя после разрушительного землетрясения.

Техника расчищает место обрушения дома в столице Гаити, которая приходит в себя после разрушительного землетрясения.