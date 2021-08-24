Картинки дня: 24 августа 2021 года, вторник

Гость Международного военно-технического форума "Армия 2021" осматривает образцы российского оружия.
Участники экологического протеста бросаются под колёса автомобиля в Лондоне.
Линия из покидающих Кабул беженцев в аэропорту столицы Афганистана.
Немецкий теннисист Александр Зверев прижимает к себе главный приз турнира в Цинциннати.
В Токио проходят соревнования по плаванию среди участников Паралимпиады.
Мужчина убит горем у гроба одной из жертв оползня в Мексике.
В Портленде, США, схлестнулись группировки антифашистов и "Прауд бойз", поддерживающих линию экс-президента Трампа.
Французский остров-крепость Мон-Сен-Мишель на фоне заката солнца.
Техника расчищает место обрушения дома в столице Гаити, которая приходит в себя после разрушительного землетрясения.