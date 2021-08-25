Картинки дня: 25 августа 2021 года, среда

На полигоне в подмосковном Алабино стартовала программа танкового биатлона в рамках Международных армейских игр.
Владимир Путин выступил на съезде "Единой России".
В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр.
Участники "Марша защитников Украины", состоявшегося в Киеве.
В британских зоопарках прошел традиционный день инвентаризации обитателей.
Вице-президент США Камала Харрис чему-то удивляется в аэропорту Сингапура, откуда она отправилась с визитом во Вьетнам.
Афганский ополченец ведет огонь по позициям талибов* во время боестолкновений на севере страны. * - организация запрещена в РФ
Бронетехника на Крещатике во время парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины.
Фрагмент игры сборных России и Японии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.