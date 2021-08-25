Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
25 августа 2021 8:51

Картинки дня: 25 августа 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
На полигоне в подмосковном Алабино стартовала программа танкового биатлона в рамках Международных армейских игр.

На полигоне в подмосковном Алабино стартовала программа танкового биатлона в рамках Международных армейских игр.

Владимир Путин выступил на съезде "Единой России".

Владимир Путин выступил на съезде "Единой России".

В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр.

В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр.

Участники "Марша защитников Украины", состоявшегося в Киеве.

Участники "Марша защитников Украины", состоявшегося в Киеве.

В британских зоопарках прошел традиционный день инвентаризации обитателей.

В британских зоопарках прошел традиционный день инвентаризации обитателей.

Вице-президент США Камала Харрис чему-то удивляется в аэропорту Сингапура, откуда она отправилась с визитом во Вьетнам.

Вице-президент США Камала Харрис чему-то удивляется в аэропорту Сингапура, откуда она отправилась с визитом во Вьетнам.

Афганский ополченец ведет огонь по позициям талибов* во время боестолкновений на севере страны. * - организация запрещена в РФ

Афганский ополченец ведет огонь по позициям талибов* во время боестолкновений на севере страны. * - организация запрещена в РФ

Бронетехника на Крещатике во время парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины.

Бронетехника на Крещатике во время парада, приуроченного к 30-летию независимости Украины.

Фрагмент игры сборных России и Японии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

Фрагмент игры сборных России и Японии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.