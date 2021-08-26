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26 августа 2021 8:30

Картинки дня: 26 августа 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Пожарная машина у пепелища лесного пожара под Каменск-Уральском, Свердловская область.

Пожарная машина у пепелища лесного пожара под Каменск-Уральском, Свердловская область.

Прогулка над облаками близ города Грюер, Швейцария.

Прогулка над облаками близ города Грюер, Швейцария.

В Вене состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

В Вене состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

В Токио проходят соревнования по плаванию среди паралимпийцев.

В Токио проходят соревнования по плаванию среди паралимпийцев.

Афганские беженцы пытаются спрятаться от турецких пограничников.

Афганские беженцы пытаются спрятаться от турецких пограничников.

Мексика. Работников одного из заводов по производству запчастей на автобусах везут в пункт вакцинации от ковида.

Мексика. Работников одного из заводов по производству запчастей на автобусах везут в пункт вакцинации от ковида.

Президент США Джо Байден во время пресс-подхода по вопросу Афганистана.

Президент США Джо Байден во время пресс-подхода по вопросу Афганистана.

Экс-президента Украины Петра Порошенко во время празднований Дня независимости в Киеве облили зеленкой.

Экс-президента Украины Петра Порошенко во время празднований Дня независимости в Киеве облили зеленкой.

Участница протеста экологического движения «Восстание против вымирания» в Лондоне.

Участница протеста экологического движения «Восстание против вымирания» в Лондоне.