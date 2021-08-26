Картинки дня: 26 августа 2021 года, четверг

Пожарная машина у пепелища лесного пожара под Каменск-Уральском, Свердловская область.
Прогулка над облаками близ города Грюер, Швейцария.
В Вене состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
В Токио проходят соревнования по плаванию среди паралимпийцев.
Афганские беженцы пытаются спрятаться от турецких пограничников.
Мексика. Работников одного из заводов по производству запчастей на автобусах везут в пункт вакцинации от ковида.
Президент США Джо Байден во время пресс-подхода по вопросу Афганистана.
Экс-президента Украины Петра Порошенко во время празднований Дня независимости в Киеве облили зеленкой.
Участница протеста экологического движения «Восстание против вымирания» в Лондоне.