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27 августа 2021 8:44

Картинки дня: 27 августа 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Спутниковый снимок обстановки вокруг Международного аэропорта Кабула.

Спутниковый снимок обстановки вокруг Международного аэропорта Кабула.

Ставропольская область. Работник предприятия по переработке мусора проходит мимо гор вторсырья.

Ставропольская область. Работник предприятия по переработке мусора проходит мимо гор вторсырья.

Афганские беженцы в аэропорту Даллеса, штат Виргиния, США.

Афганские беженцы в аэропорту Даллеса, штат Виргиния, США.

Коренные жители бассейна Амазонки провели крупнейшую акцию протеста перед зданием Верховного суда Бразилии, отстаивая своё право на землю и защиту лесов.

Коренные жители бассейна Амазонки провели крупнейшую акцию протеста перед зданием Верховного суда Бразилии, отстаивая своё право на землю и защиту лесов.

Полицейские задерживают активиста-эколога у мемориала Виктории в Лондоне.

Полицейские задерживают активиста-эколога у мемориала Виктории в Лондоне.

Тушение лесного пожара в районе Ревды, Свердловская область.

Тушение лесного пожара в районе Ревды, Свердловская область.

На похоронах палестинца, погибшего от пуль израильского солдата во время конфликта в Секторе Газа.

На похоронах палестинца, погибшего от пуль израильского солдата во время конфликта в Секторе Газа.

Ибрагим Хаматду из Египта принимает участие в турнире по настольному теннису Паралимпиады.

Ибрагим Хаматду из Египта принимает участие в турнире по настольному теннису Паралимпиады.

Пикет противников паралимпийских игр у одного из объектов состязаний в Токио.

Пикет противников паралимпийских игр у одного из объектов состязаний в Токио.