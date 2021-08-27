Картинки дня: 27 августа 2021 года, пятница

Спутниковый снимок обстановки вокруг Международного аэропорта Кабула.
Ставропольская область. Работник предприятия по переработке мусора проходит мимо гор вторсырья.
Афганские беженцы в аэропорту Даллеса, штат Виргиния, США.
Коренные жители бассейна Амазонки провели крупнейшую акцию протеста перед зданием Верховного суда Бразилии, отстаивая своё право на землю и защиту лесов.
Полицейские задерживают активиста-эколога у мемориала Виктории в Лондоне.
Тушение лесного пожара в районе Ревды, Свердловская область.
На похоронах палестинца, погибшего от пуль израильского солдата во время конфликта в Секторе Газа.
Ибрагим Хаматду из Египта принимает участие в турнире по настольному теннису Паралимпиады.
Пикет противников паралимпийских игр у одного из объектов состязаний в Токио.