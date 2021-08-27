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27 августа 2021 12:44

Площадки военно-технического форума "Армия-2021" открылись для массового посещения

Иван МАКЕЕВ
Площадки военно-технического форума "Армия-2021" открылись для массового посещения

Площадки военно-технического форума "Армия-2021" открылись для массового посещения