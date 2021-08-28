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28 августа 2021 12:32

Картинки дня: 28 августа 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей

В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей

Под Рязанью продолжается международные военные учения

Под Рязанью продолжается международные военные учения

На Красной площади состоялось открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

На Красной площади состоялось открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

В Лондоне продолжаются акции протеста активистов экологического движения Extinction Rebellion

В Лондоне продолжаются акции протеста активистов экологического движения Extinction Rebellion

Продолжается тушение лесного пожара "Калдор" в штате Калифорния

Продолжается тушение лесного пожара "Калдор" в штате Калифорния

Военные блока НАТО продолжают эвакуацию из Кабула

Военные блока НАТО продолжают эвакуацию из Кабула

Президент США Джо Байден почтил минутой молчания память жертв взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден почтил минутой молчания память жертв взрывов в Кабуле

На площади Ала-Тоо в Бишкеке идет подготовка к военному параду в честь Дня независимости

На площади Ала-Тоо в Бишкеке идет подготовка к военному параду в честь Дня независимости