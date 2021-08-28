Картинки дня: 28 августа 2021 года, суббота

В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей
Под Рязанью продолжается международные военные учения
На Красной площади состоялось открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
В Лондоне продолжаются акции протеста активистов экологического движения Extinction Rebellion
Продолжается тушение лесного пожара "Калдор" в штате Калифорния
Военные блока НАТО продолжают эвакуацию из Кабула
Президент США Джо Байден почтил минутой молчания память жертв взрывов в Кабуле
На площади Ала-Тоо в Бишкеке идет подготовка к военному параду в честь Дня независимости