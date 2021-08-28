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28 августа 2021 13:50

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" стартовал на Красной площади

Иван МАКЕЕВ
Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" стартовал на Красной площади

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" стартовал на Красной площади