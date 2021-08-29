Картинки дня: 29 августа 2021 года, воскресенье

На Паралимпийских играх россиянин Денис Гнездилов выиграл соревнования в толкании ядра. По ходу соревнований легкоатлет дважды обновлял мировой рекорд в этой дисциплине
Спасатели в Калифорнии пытаются потушить лесной пожар около озера Тахо, огонь приближается к Лос-Анджелесу
В Перу одновременно поженились 200 пар. Самой старшей паре молодоженов больше 80 лет, а самой младшей около 20
Сборная России в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу обыграла швейцарцев. В основное время счет матча был 5:5. В серии пенальти россияне оказались точнее – 5:4
Несанкционированная акция протеста против мер по борьбе с распространением COVID-19 прошла в Берлине
Около 400 мигрантов на лодке спасены у итальянского острова Лампедуза
Британские власти завершили эвакуацию из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, которые помогали Лондону во время военной операции в Афганистане
Ураган "Нора", достигший первой из пяти категорий опасности, обрушился на мексиканский штат Халиско
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил город Мосул в рамках визита в Ирак