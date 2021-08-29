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29 августа 2021 12:39

Картинки дня: 29 августа 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
На Паралимпийских играх россиянин Денис Гнездилов выиграл соревнования в толкании ядра. По ходу соревнований легкоатлет дважды обновлял мировой рекорд в этой дисциплине

На Паралимпийских играх россиянин Денис Гнездилов выиграл соревнования в толкании ядра. По ходу соревнований легкоатлет дважды обновлял мировой рекорд в этой дисциплине

Спасатели в Калифорнии пытаются потушить лесной пожар около озера Тахо, огонь приближается к Лос-Анджелесу

Спасатели в Калифорнии пытаются потушить лесной пожар около озера Тахо, огонь приближается к Лос-Анджелесу

В Перу одновременно поженились 200 пар. Самой старшей паре молодоженов больше 80 лет, а самой младшей около 20

В Перу одновременно поженились 200 пар. Самой старшей паре молодоженов больше 80 лет, а самой младшей около 20

Сборная России в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу обыграла швейцарцев. В основное время счет матча был 5:5. В серии пенальти россияне оказались точнее – 5:4

Сборная России в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу обыграла швейцарцев. В основное время счет матча был 5:5. В серии пенальти россияне оказались точнее – 5:4

Несанкционированная акция протеста против мер по борьбе с распространением COVID-19 прошла в Берлине

Несанкционированная акция протеста против мер по борьбе с распространением COVID-19 прошла в Берлине

Около 400 мигрантов на лодке спасены у итальянского острова Лампедуза

Около 400 мигрантов на лодке спасены у итальянского острова Лампедуза

Британские власти завершили эвакуацию из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, которые помогали Лондону во время военной операции в Афганистане

Британские власти завершили эвакуацию из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, которые помогали Лондону во время военной операции в Афганистане

Ураган "Нора", достигший первой из пяти категорий опасности, обрушился на мексиканский штат Халиско

Ураган "Нора", достигший первой из пяти категорий опасности, обрушился на мексиканский штат Халиско

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил город Мосул в рамках визита в Ирак

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил город Мосул в рамках визита в Ирак