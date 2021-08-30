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30 августа 2021 8:47

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц посетил Кабул и увидел как живет город сейчас

Александр КОЦАлександр КОЦ
Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц посетил Кабул и увидел как живет город сейчас

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц посетил Кабул и увидел как живет город сейчас